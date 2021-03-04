冰島氣象局表示，在過去一星期熡，雷克亞維克西南部地區發生了大約17,000起震，即使冰島本身就是習慣偶爾發生地震的火山島，但是如此的頻率仍然不尋常，可能是火山爆發的前兆。

CNN報導，近期冰島最大的地震發生在2月24日上午，規模5.6，另外2月27日和3月1日也發生了兩次較大的地震，都在5.0左右。這些地震造成道路的一些小裂縫，以及邊坡的落石，但是到目前為止，地震沒有造成什麼明顯破壞。

一位雷克亞維克居民說：「是有些不尋常。每個冰島人都遇過地震，但也很少連續經歷過如此多起，好像24小時都在地震。這種經驗讓人感到卑微，我們對大自然實在無能為力。」

國會議員比約恩森（PállValurBjörnsson）說：「這星期真的很怪，我不會害怕，但是令人不舒服。我昨晚因地震而驚醒2次，只能學會忍受。」

如果把大西洋的海水抽乾，會看到一道巨大的裂口縱貫其中，這個邊界稱為「中洋脊」，是地球最大的板塊生成區，來自地下的岩漿緩緩的冒出，強大的擴張力量，推離北美板塊與和歐亞大陸板塊，也就會使大西洋愈來愈寛，而冰島，就是露出海面的中洋脊，因此它頻繁地震也是其來有自，冰島的火山也三不五時大爆發。

冰島大學火山學教授爾達森（Þorvaldur Þórðarson）說，頻繁的地震很可能是火山爆發的前兆，至於是哪一座，還需要進一步分析。

冰島氣象局自然災害專家帕爾馬多特(ElísabetPálmadóttir)告訴媒體，當局正在部署監視設備，從GPS和地震監測儀、網路攝影機和氣體探測器都已經在設立中，好在第一時間得知火山爆發的情況​。

冰島大學火山學和自然災害小組的最新模型顯示，如果火山噴發，熔岩流不會威脅到任何城鎮，這是個比較值得慶幸的消息。

上一次冰島大規模火山爆發是在2010年的艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajökull)噴發事件，火山灰撒布歐洲全範圍，影響飛機航班，造成二次世界大戰以來，世界上最大的空中交通中斷事件。

(中時新聞網)