中國大陸宣布禁止鳳梨進口，總統府發言人張惇涵今表示，去年到現在台灣鳳梨銷往中國，檢驗合格率高達99.79％，中國行為非善意行為，總統副總統會帶頭挺台灣農民。

張惇涵指出，農委會已跟大家報告過，政府會投入10億，強化內外銷與擴大加工市場利用，並鼓勵民眾多消費，總統、副總統會帶頭挺台灣農民，也請農民放心，台灣會挺，台灣人會挺台灣農民、台灣鳳梨，就像澳洲挺澳洲紅酒ㄧ樣，台灣人挺台灣鳳梨。

至於預估損失多少？他說，去年銷往中國產值大約10幾億，所以政府投入10幾億加強相關措施請放心。

會透過管道表達抗議嗎？他說，事實科學證據清楚檢驗合格綠很高，台灣鳳梨好吃安全、健康，農委會從去年10月中加強措施，合格率100％，未來在貿易公平上，農委會會全力爭取台灣在世界貿易上更合法多元的權益。

被問到是政治考量？他重申，台灣鳳梨銷往中國99.79％檢驗合格，中國這樣行為非善意行動不會得到台灣人民與台灣農民支持。

(中時 )