俄羅斯羅西亞航空公司指出，旗下一架波音777貨機今天出現發動機故障問題，迫降在首都莫斯科。美國聯合航空一架波音777客機20日也發生發動機在空中起火且掉落碎片的事件。

俄國國營的羅西亞航空公司（Rossiya）透過聲明向法新社指出，從香港飛往馬德里的編號4520貨運航班，發現發動機控制感測器的故障問題，機組員決定緊急降落在莫斯科。

飛航追蹤網站的資料確認，這架飛機的機型是波音777。

羅西亞航空提到，這次迫降沒發生任何事故，也沒有人受傷，貨機在延誤數個小時後，會繼續飛往馬德里。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機2月20日也發生發動機在空中故障起火、碎片沿途掉落的事件，最後雖順利降落且無人傷亡，但各國陸續宣布暫時停飛採用同款發動機的波音777客機。

路透社報導，根據飛航追蹤網站FlightRadar24，羅西亞航空今天緊急降落的是波音777-300ER型飛機，這意味著飛機配備美國奇異公司（General Electric）的發動機。

聯合航空出事客機則是使用普惠（Pratt & Whitney）PW4000發動機。

(中央社)