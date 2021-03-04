小愛圖解「紅杏出牆」。（來源：NEWS POST SEVEN）

江宏傑與福原愛（小愛）的婚變傳聞成為日本當地周刊大戰，當地周刊龍頭《週刊文春》以富戲劇性的筆調，鉅細靡遺地陳述婚變經緯；另一方面，《女性SEVEN》則直擊了福原愛與一高帥男約會，在今（4日）發刊，昨先在官網「NEWS POST SEVEN」上丟出多達55張「不倫現場」照片，男性身分據了解是名企業菁英員工，與小愛6、7年前在宴會上相遇。

《女性SEVEN》今（4日）在日本超商被放置在架上最前方，封面版本明顯與原先預告的不同，「福原愛 拋夫棄子 返鄉不倫」等巨大標題印在左側，不僅視覺十分顯眼，內文也哽點滿載。

福原愛在日本人稱「愛醬」，即「小愛」之意。印著她與一高帥男直擊照的彩色內頁上，該刊拿韓劇《愛的迫降》做哽下標「愛醬的迫降」，序言文末「愛醬到底是怎麼回撒——？」刻意拿福原愛在桌球賽上殺球時頻繁「撒——！」叫聲做笑料，令人莞爾。

該刊同時也以輕描淡寫卻帶諷刺的筆調呈現圖說，如「（與男性）2人身高差約25公分」、「把老公留在台灣」等，小愛踩跨路邊欄杆畫面說明「在街上展現輕盈姿態」宛如圖解版「紅杏出牆」。

(中時 )