鑽針廠—尖點(8021)執行聚焦核心事業奏效，去年第4季合併毛利率37.5%、營業淨利1.65億元，同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘達0.73元，累計2020年每股盈餘為1.98元，公司董事會決議每股配息1.58元，以今天收盤價29.6元來估算，殖息率為5.34%，展望今年，尖點總經理林若萍表示，公司收斂子公司計劃已告一段落，未來將聚焦於PCB鑽針及鑽孔兩大項目進行拓展，今年營運將優於去年。

尖點科技下午舉行法說會，尖點自2019年下半年開始執行收歛聚焦策略，成果逐步反應在公司業績上，營收及獲利自去年下半年展現成長力道，去年第4季因旺季效應，單季合併營業收入為8.41億元，季增5.1%，年成長4.4%，在廠區成本控制及減虧策略效益帶動下，單季合併毛利率達37.5%，季增2.3個百分點，年增6.6個百分點，創下單季歷史新高，單季營業淨利為1.65億元，季增0.9%，年增79.8%，亦創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為1.04億元，季增10.7%，年成長217.7%，單季每股盈餘為0.73元；累計2020年合併營收為29.73億元，年減1.1%，營業毛利為9.7億元，年成長12.92%，受惠於公司的聚焦核心、調整體體質的策略奏效，全年合併毛利率由2019年的28.6%上升至32.6%，上升4個百分點，營業淨利為4.68億元，年成長52.44%，營業淨利率為15.75%，年增5.53個百分點，稅後盈餘為2.82億元，年成長48.2%，每股盈餘為1.98元，在公司持續進行營業費用管控，2020年達成「三率三升」的營運指標。

在銷售組合方面，去年第4季PCB鑽針佔合併營收53.9%，鑽孔服務佔合併營收42.5%，切削刀具則佔合併營收3.6%。

在營收結構部份，2020年鑽針佔整體營收59.5%，整體產能利用率維持在85%以上的水準。鑽孔則佔營收36.5%，第4季稼動約在75%到80%；至於佔2020年營收比重約4%的切削刀具，因為聚焦核心策略，已於去年第4季正式結束營運。

尖點今日董事會也通過每股配發現金股息1.58元，以今天收盤價29.6元來估算，殖息率為5.34%。

尖點去年資本支出約2.16億元，預估今年將增加至3.5億元到4億元。

展望今年，林若萍表示，公司收斂子公司計劃已告一段落，接下來將聚焦於PCB鑽針及鑽孔兩大項目進行拓展；其中鑽針部份，2020年下半年透過去瓶頸產能提升專案，產能已由原先的2100萬支提升至2300萬支，2021年將持續以提升市佔率及增加高價值型產品，預期今年鑽針在產能到位的情況下，可以進一步推升成長；在鑽孔部分，2020年第4季公司於台灣增加了鑽孔服務廠區，使整體鑽孔營運規模增加了20%，今年公司期望透過更好的技術與服務，爭取持續成長的機會，在兩大業務可望同步成長下，今年業績會比去年好。

(時報資訊)