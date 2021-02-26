隨著國內疫情趨緩，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，宣布於2月28日（農曆正月十七日）起恢復改補運服務作業，配合政府防疫政策，進入廟宇參拜請遵守勤洗手、戴口罩、保持社交距離，若身體不適請勿到公共場合，如有疑似症狀，請依指示配戴口罩盡速就醫。

白沙屯拱天宮今年1月20日因應國內疫情升溫，公告自2月14日（農曆年正月初三）起，辛丑年補改運服務暫緩，如今疫情趨緩，拱天宮宣布自2月28日起，恢復改補運服務作業，不過入廟仍需配合防疫規定。

(中時 )