疫情趨緩 白沙屯拱天宮228起恢復補改運服務 17:482021/02/26 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨著國內疫情趨緩，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，宣布於2月28日（農曆正月十七日）起恢復改補運服務作業，不過入廟仍需配合防疫規定。(拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著國內疫情趨緩，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，宣布於2月28日（農曆正月十七日）起恢復改補運服務作業，配合政府防疫政策，進入廟宇參拜請遵守勤洗手、戴口罩、保持社交距離，若身體不適請勿到公共場合，如有疑似症狀，請依指示配戴口罩盡速就醫。 白沙屯拱天宮今年1月20日因應國內疫情升溫，公告自2月14日（農曆年正月初三）起，辛丑年補改運服務暫緩，如今疫情趨緩，拱天宮宣布自2月28日起，恢復改補運服務作業，不過入廟仍需配合防疫規定。 商品期貨趨勢專欄－各國經濟復甦 原油價看漲 台東邯鄲堂低調辦「祈福炸邯鄲」 盼疫情快結束 (中時 ) #服務 #疫情趨緩 #白沙屯拱天宮 #恢復 #改運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機組員檢疫放寬 旅遊泡泡快了 04:102021/02/26 財經要聞 疫情縮小規模 野柳神明淨港為疫情祈福 14:372021/02/26 寶島 運價飆3成 激勵航空雙雄爆量漲停 04:102021/02/26 財經焦點 觀念平台－後疫情時代勝出的四大關鍵改變 04:102021/02/26 專題周報 社評／共創東風雨露 兩岸均有責 04:102021/02/26 焦點新聞 元宵煙火取消、鞭春牛照辦 土城正統鹿耳門聖母廟春牛平安符10分鐘搶完 12:372021/02/26 寶島 【立院開議】AZ疫苗醫護施打意願低 藍委籲蘇揆帶頭打 蘇貞昌：搶著打會被罵 11:472021/02/26 政治 偽出國夯228連假住宿熱 真假櫻花季PK吸客 17:592021/02/26 寶島 苗栗火旁龍慶元宵 首辦定幕劇今晚登場 16:412021/02/26 寶島 永光1月獲利翻倍回穩 每股稅前盈餘0.11元 15:202021/02/26 財經 桃醫重啟營運 門診量恢復3／4 04:102021/02/26 焦點要聞 寶島熱門新聞 雲林學測榜首5科75級分 周民恩棄醫從工 - 雲林縣 台東邯鄲堂低調辦「祈福炸邯鄲」 盼疫情快結束 - 寶島 嘉中6人滿級分 跆拳道「漂亮寶貝」拚台大醫 - 寶島 薇閣中學11人學測滿級分 全國占比最高獨占鰲頭 - 臺北市 苗栗火旁龍慶元宵 首辦定幕劇今晚登場 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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