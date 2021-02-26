證交所指出，自3月3日（下周三）起，業旺（1475）上市有價證券恢復普通交易方法。

證交所表示，業旺之前因有證交所營業細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，經過形式審閱該公司最近2期公告申報之財務報告，淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰依營業細則第49條第2項規定，公告自3月3日起，將其上市有價證券恢復普通交易方法。

(工商 )