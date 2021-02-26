震撼彰化政壇。彰化檢警偵辦橫跨中、彰縣市的賣淫集團，26日兵分多路搜索、約談數十人到案；地方政壇傳出涉案成員之一是民進黨籍民代之子，對此檢警均以偵查不公開原則避談。

彰化地檢署晚間證實，本案共7人經檢察官複訊後，依涉犯人口販運、妨害風化等罪嫌，將葉男、黃男等3人聲請羈押禁見，另外4人訊後諭知分別以5萬元至50萬元不等，交保候傳。

根據檢警調查，該賣淫集團涉嫌媒介女子賣淫，還比照美食評論網站，架設網站採會員制，嫖客加入會員、消費後還可對賣淫女子「評分」，給分數、留評價推薦，彼此參考、「好康逗相報」，分數高的客人自然也愈多，犯罪服務區域橫跨台中市、彰化縣。

由於檢警大動作搜索調查，震撼地方政壇，盛傳其中涉案成員還包含民代之子，對此，該名遭影射民代接受本報記者電話採訪時表示，未曾聽聞兒子涉入犯罪集團，人被帶走他也很擔心，兒子只說配合接受調查，他個人尊重司法，也相信兒子的清白。

根據了解，檢警大動作出動大批人馬，共搜索台中市、彰化市、員林市、溪湖鎮、秀水鄉等處機房與營業場所，被帶回偵訊、約談者多達數十人，但由於成員身分事涉敏感，檢警均未公開說明回應，而葉男與另兩名黃男等3名主嫌晚間遭檢方向彰化地方法院聲請羈押禁見。

(中時 )