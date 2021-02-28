大陸26日突然以「截獲檢疫性有害生物」為由，片面通知我方自3月1日起暫停鳳梨進口，衝擊我國鳳梨外銷超過九成的市場。對此，國民黨副祕書長李彥秀提起，過去台農發組成時風風火火，如今卻沒有實際突出的績效，也沒太多進展，此次對岸的強勢作為，正好是台農發公司失敗的病徵；而新南向國家農業合作，幾乎成為笑柄。

李彥秀昨（27）日在臉書表示，在雙方沒有溝通的前提下，對岸以蟲害檢疫為由暫停鳳梨進口，令人疑惑不解，民進黨一時間也不知道如何定調，到底是要回歸農產品進口的檢疫專業討論，還是要繼續打反中牌升高對立，獲取政治紅利？只剩呼籲大家多吃鳳梨、支持農民。

2016年，民進黨完全執政後，李彥秀指出，政府宣稱要組成農業國家隊，為了規避國會監督，甚至透過國營事業轉投資組成了台灣國際農業開發股份有限公司，找來了協助紐西蘭奇異果行銷全球的陳郁然掌舵，第一波就鎖定鳳梨、釋迦作為行銷品項。台農發一時間似乎風風火火，當時立院甚至排了數次專案報告，針對國會監督方式，還有台農發實際作為對於農民影響進行討論，甚至引發朝野不同意見。

國民黨副祕書長李彥秀（右）。（圖為資料照／摘自李彥秀臉書）

四年過後，李彥秀說，台農發不但在出口上沒有實際突出的績效，與一般貿易商沒有太多不同，連當時喊得震天嘎響的冷鏈基礎建設，也沒有聽聞太多進展，陳郁然黯然去職，民進黨的政治人物，也幾乎避談這個失敗的政策。此次對岸的強勢作為，正好是台農發公司失敗的病徵！從數字來看，鳳梨外銷數字仍大幅仰賴對岸市場，當時喊出的佈局全球市場，新南向國家農業合作幾乎成為笑柄。

對岸的市場在政治等外在情勢下，變得更加不穩定，李彥秀建議，民進黨更應正視台灣農業出口的窘境，除大聲呼籲國人支持外，短期間仍應該依循馬政府時期簽訂的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」向對岸據理力爭，更應該著眼長期的產銷市場佈局，分散風險行銷台灣的優質水果。

(中時新聞網)