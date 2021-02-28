近40位志工同心協力建造菸樓竹亭，不僅提供社區一個休憩場所，也突顯當地特有的文化特色。（張毓翎攝）

社區長輩做的燈籠，掛在菸樓竹亭內。（張毓翎攝）

28日上午「新厝落成」，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林緗亭和水上鄉長劉敬祥前往祝賀。（張毓翎攝）

大家一起吃玉米、湯圓，氣氛熱鬧溫馨。（張毓翎攝）

嘉義縣水上鄉三界埔早期產業以菸業為主，過去庄頭可見一棟棟以天然竹材、檜木所建造的菸樓，不過隨著菸業沒落，許多早已不復見。為重現往日光景，嘉義縣三界埔永續發展協會號召當地志工，年齡從最大92歲、最小僅3歲，近40位志工同心協力建造菸樓竹亭，不僅提供社區一個休憩場所，也突顯當地特有的文化特色。

水上鄉三界埔農民大多種植草藥、稻米、玉米及蕃薯，尤其草藥更是全台重要的集散，不過早期當地是菸葉產區，因菸業式微後，菸樓有的已荒廢，有的已做其他用途。嘉義縣三界埔永續發展協會動心起念，從半年前開始著手規畫，集合當地環保志工，從社區就地取材及善心人士的贊助，沒花政府「半角銀」，蓋了一座菸樓竹亭。

三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪表示，三界埔老人家有3分之2是客家人，菸樓竹亭融合客家文化，長輩來這時能憶起過往的時光，彼此聚在一起談天說地。她提到，菸樓竹亭所在處原本是一片雜草叢生的荒地，如今搖身一變成了社區的重要基地，很感謝地主無償提供私人土地，未來計畫在附近種草藥，舉辦相關農事體驗活動。

三界埔永續發展協會靠自己力量「起厝」，28日上午「新厝落成」，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林緗亭和水上鄉長劉敬祥前往祝賀，大家一起吃玉米、湯圓，氣氛熱鬧溫馨。三界埔永續發展協會理事長陳重鏞也邀請更多遊客來這參觀，進來歇息坐一坐，聊聊天搏感情。

(中時 )