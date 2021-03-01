大陸禁運台灣鳳梨，我駐泰國代表李應元今天表示，代表處近日也跟泰方農業部門積極洽詢，但短期內恐怕緩不濟急。建議泰國僑胞透過國內企業或親友進行認購，增加銷量。從環保的角度來看，「在地生產、在地行銷」更可以減少運送過程碳排放問題。

李應元今天在臉書表示，中國大陸惡意棄單，引發台灣一陣鳳梨熱，連泰國僑胞也很關注。這幾天代表處跟他都接到許多僑胞的關懷電話，希望提供幫忙。他代表政府向大家表示感謝。

他也向當地僑胞說明，台灣年產鳳梨約43萬噸，其中外銷中國大陸僅佔一成（4.2萬噸）。事情發生以來，激起國人同仇敵愾，短短幾天時間內，內銷訂購已接近3萬頓。「目前危機稍獲舒緩、請泰國鄉親們可以寬心些」。

代表處近日也跟泰方農業部門積極洽詢。但他說，礙於新鮮農產品進出口檢疫相關問題，須透過雙邊談判來協調，短期內恐怕緩不濟急。如果僑胞想幫忙，建議可以透過國內企業或親友進行認購，增加銷量。

李應元認為，這次危機是個提醒也是轉機。他也引用蔡英文總統的說法，「政府的第一件事就是要保護農民，不會讓農民受到影響和損失」。

他說，台灣是美麗之島、水果之國，物產富庶，台灣的鳳梨本來就很出名，現在台灣的鳳梨又更出名了。未來，政府也會以直銷、加工等措施，多管齊下，開發多元加工產品，將台灣優質水果、農產品介紹給更多消費者，也協助農民開拓市場。

(中時 )