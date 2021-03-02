巴西武漢肺炎疫情迅速惡化，專家指出，如果不採取更積極有效的抗疫行動，兩週後將出現有如戰爭場景，全國醫療體系將陷入崩潰。

美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil）引述巴西聖保羅大學綜合診所醫院（HC-USP）感染病管制學家季馬瑞斯（Thais Guimaraes）評估指出，鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速惡化，巴西各地將發生患者死在家裡或醫院外面情況，由於沒有地方讓他們住院治療，巴西將出現戰爭場景。

巴西連續40天每天平均死亡人數超過千人，2月25日1582人死亡，創下去年大流行以來最高的單日死亡病例。

巴西傳染病學會顧問、聖保羅坎皮納斯州立大學（Unicamp）傳染病學家司徒其（Raquel Stucchi）預測，未來幾週疫情將充滿戲劇性，瑪瑙斯（Manaus）的悲慘經驗將在巴西其他地方發生。

司徒其指出，新型冠狀病毒的高傳播率以及住院患者年齡層從60歲以上變成50歲以下，是導致疫情惡化的主因。

聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）認為，在瑪瑙斯發現的變種病毒P.1一旦成為主導病毒，加上群聚現象，將使病毒迅速擴散，未來幾週感染率急速攀升。

雖然變種病毒迅速擴散，馬西爾預測各州醫療體系不會同時崩潰，但3月將很難挨，「如果巴西全國達到瑪瑙斯的水平，患者排隊等候加護病房治療，將不只是崩潰，而是人間悲劇，因長時間等候病床，醫生將對患者宣判死刑。」

根據巴西各州衛生廳資料，至少4州的加護病房使用率超過90%，宏東尼亞（Rondonia）的情況最糟糕，達97.5%，其次是阿克里（Acre）93.3%，羅賴馬（Roraima）92%，亞馬遜91.9%。這4州都位於巴西北部。

巴西其他地區多個城市也處於相同情況，諸如聖保羅州的阿拉拉瓜拉（Araraquara）的加護病房使用率在2月17日達到100%。

巴西疫情危機是在嘉年華狂歡節過後2週出現，雖然當局禁止今年的慶祝活動，這段期間仍發生許多違反衛生措施案例。

馬西爾指出，只有嚴格限制行動措施才能防止崩潰，巴西應該封城（lockdown）21天避免死亡，需要社會大眾配合以拯救生命。

巴西目前有8州實施宵禁，聖保羅和聯邦特區巴西利亞採取夜間限制人群活動。季馬瑞斯認為，這些限制措施不足以防止即將發生的體系醫療崩潰。

全國各州衛生廳委員會（Conass）為遏制巴西疫情日益惡化，今天致衛生部一封公開信，要求採取更嚴厲措施，避免全國公私立醫療體系崩潰。

委員會建議的措施，包括對病床使用率高於85%和病例及死亡人數呈上升趨勢的地區採取最高級限制；禁止在全國各地舉辦現場表演活動、研討會、宗教及體育及相關活動；暫停全國各級教育現場活動。

另外，每天晚上8時至隔天6時為全國宵禁時間；關閉海灘和酒吧；儘可能在公共和私營部門採用遠端工作；建立國家和國際衛生屏障，考慮關閉機場和州際運輸；採取措施減少城市公共交通擁擠；擴大篩檢，隔離疑似病例和監測接觸者。

(中央社)