立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌今率行政團隊赴立法院進行施政方針及施政報告，並備質詢，去年新冠肺炎重創全世界，全球最壞的年代，台灣拚出最好成績，台灣人向世界展現團結韌性及永續的軟硬體國力，守護家園也不斷支援世界，新的一年執政團隊將以「顧好安全、打拼經濟、創造機會」三大施政主軸，讓人民安居樂業，更在全球供應鏈重組中搶佔無可取代的地位。

蘇貞昌指出，過去一年，對全世界而言，都是極其艱辛的一年，新冠肺炎（COVID-19）至今造成超過1億1000 萬人染疫、250萬人死亡，「時代雜誌」更說是「史上最糟的一年」，台灣距疫情爆發地最近，卻在大疫狂流中成為最璀璨的明珠，不只是因為政府反應快、政策判斷正確，全體國人願意配合防疫SOP，台灣才能成為亂世的福地。

因應疫情，去年建立口罩國家隊，每天2400萬片產能，目前不論庫存或市場供應都相當充足；政府正以多元外購與國內研發雙軌併行，進行疫苗採購，目前已確定可獲得約2000萬劑，並持續洽購中，而防護衣與呼吸器等也供應無虞。

在顧好安全部分，面對近年共機密集擾台，我除堅守「和平、對等、民主、對話」原則，不挑釁、不冒進，並持續強化自我防衛能力，國機國造及國艦國造正在加速進行，去年新式高教原型機「勇鷹號」首飛、潛艦原型艦開工，首艘快速布雷艇、沱江級飛彈巡邏艦也都交艦、下水， 展現全方位捍衛空域、海疆的決心，也逐步厚植我國防能量。

打拚經濟則是要讓全民享有經濟繁榮成果，蘇貞昌說，過去多少人質疑5加2產業創新及前瞻建設，許多人不看好綠能產業，國安產業更是遲遲未有進展，行政團隊逐步把政見落實為政策，台灣領先亞洲提出最有企圖心的能源轉型計畫，政府全力促進風電光電產業發展，現在風機一支支豎立，許多國內外大企業向台灣購買綠電，持續強化自主研發，以製造量能，加速推動台灣成為亞洲綠能發展中心。

蘇貞昌也提到，近年來政府投入太空產業發展，國內航太產業初步成形，如果結合半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，故能搶得先機，開拓全新太空領域，把台灣國力打上太空不會只是夢想，後續相關法規及預算懇請立法院支持。

(中時 )