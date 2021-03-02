微軟今日宣布與鴻海(2317)集團開啟三大合作，以自身雲端技術與全球生態系資源，協助鴻海加速數位轉型。微軟也將參與鴻海研究院於3月3日舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，與各界資安領導品牌探討5G時代下的車聯網資安趨勢與最新技術。

此次雙方合作包含三大面向，1.全面擁抱雲服務，透過雲端原生開發加速創新步伐：轉向腦力密集的鴻海，在推動轉型之際將全面擁抱雲端，大量採用微軟Azure AI、數據資料庫等服務，透過雲端原生開發與DevOps等模式，強化創新與開發能力。未來，雙方也計畫更進一步運用微軟新科技投入ESG永續發展。而身為MIH聯盟成員之一的微軟，也將在這個開放且持續發展的科技平台，攜手其他夥伴共築電動車產業蓬勃生態圈。

2.建立新混合辦公工作場域：全面導入Microsoft 365，建立混合辦公基礎，提升企業敏捷應變能力，迎戰新常態世界。

3.企業核心系統上雲彈性布局全球營運：透過將企業核心系統放至Azure雲服務上，鴻海全球20多個國家的生產據點，都能以OT基礎連結IT網路，整合工廠龐大數據至Azure雲端分析，優化營運管理，強化企業管理中樞，設立預先洞察機制，打造未來工廠樣貌。

(時報資訊)