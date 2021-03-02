中國銀保監會主席郭樹清今表示，房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，很多人買房不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險的。但2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速，這個成績來之不易，相信房地產問題可以逐步緩解。

郭樹清表示，房地產領域金融化、泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，但相信房地產問題會逐步好轉，進一步採取措施綜合調控，實現穩低價、穩房價、穩預期。他強調中國要把金融體系內部高槓桿降下來，中國的銀行和金融體系風險整體可控。

郭樹清指出，中國經濟和其他國家經濟密切相連，外國資本流入中國會明顯增加。中美利差比較大，流入是必然的。國外金融資本流入的規模和速度目前看還是在可控範圍內，中國也在研究採取更有效的辦法，在鼓勵跨境資本流動開放的同時，防範金融市場的過大波動。

(中時 )