近日有位民眾分享，竟只花80元就買到一整籃草莓，對此詢問「有這麼便宜嗎？」不少內行人跳出來解釋原因。(摘自爆廢公社二館)

每年冬天一直到隔年四月都是草莓產季，許多民眾還會在這期間去採草莓，同時草莓也被公認是價位偏高的水果，不過近日有位民眾分享，竟只花80元就買到一整籃草莓，對此詢問「有這麼便宜嗎？」不少內行人跳出來解釋原因，更指出這樣買其實沒賺。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，近日買草莓時，老闆喊價說「80元」，他順口便問「是一斤80元？」沒想到老闆的意思是「一整籃只要80元」。對此，讓原PO發文驚問「現在草莓有便宜成這樣嗎？」

貼文曝光後，可從照片中看到一大藍滿滿都是草莓，目測超過百顆。但網友則認為，「感覺真的是想清掉」、「很熟，要快吃完」、「便宜是便宜 可是看起來賣相不佳感覺不好吃」、「一分錢一分貨，這像是觀光果園採剩清場」。

內行指出，原PO能買到這麼便宜的草莓主因在於現在已經是草莓的「尾季」，通常在這個時候，業者都會開始便宜賣，不然等氣溫再回升，就更賣不出去。「季末了，不賣也是拿去做果醬」、「尾季的草莓其實不甜了，所以很便宜賣」、「尾季便宜了」。

另外，網友也指出，草莓有分等級，「越大顆越貴，越小顆越便宜」，大顆的草莓比較好吃，通常較甜；而小顆的則比較酸。「因為老闆拿比較便宜的草莓等級，所以賣比較便宜」、「小顆草莓會越來越便宜，然後產季結束」、「因為小顆不好吃，這種大小就是適合做果醬跟果汁，現在草莓季節要結束了」。

一位內行更指出，原PO的草莓看起來「已經冰很多天，幾乎每一顆都受損，80元不算便宜。」不過，也有網友表示，很喜歡在這時候買草莓，因為可以吃得開心又不會覺得太貴而心痛。

(中時新聞網)