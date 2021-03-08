女星郭采潔擁有甜美外型與好歌聲，演藝事業橫跨唱片和大小螢幕，郭采潔近年則把演藝事業轉往大陸，以電影《小時代》系列中的顧里一角，人氣再攀高峰，不過郭采潔近期就因口音、演技而成為網友討論焦點，對此，郭采潔近日登上陸綜《吐槽大會》，她也罕見提到口音一事：「都說我怪腔怪調、娃娃音」。

郭采潔電影《小時代》的「顧里」一角成為她的代表作，不過人紅是非多，郭采潔近期就因口音、演技而成為網友討論焦點，郭采潔近日上《吐槽大會》就罕見提口音一事：「都說我怪腔怪調、娃娃音」，但郭采潔也指出，劇組都會在拍戲前，請專業的拼音老師教她普通話「經過我長時間的努力、慢慢地，這些老師都沒有那麼專業了」，幽了自己一默。

郭采潔近年則把演藝事業轉往大陸。（圖／本報系資料照片）

郭采潔也大方虧自己的經典角色「顧里」，笑說大家都在吐槽顧里，自己也聽得很開心，直到她站上舞台，郭采潔才意識到，顧里正是她自己，此話一出逗得全場哈哈大笑，不過郭采潔也指出，顧里雖然是她的代表作，不過「郭采潔」才是她的未來式。

也因此，郭采潔後來挑劇本時，會刻意選和顧理個性相差甚遠的角色，郭采潔也說「我愛顧里，但是我們真的在一起太久了，所以今天允許我佔用一點公共資源，我單方面宣布，我與顧里已經分手，她已經是我的過去式，以後郭采潔演的任何角色，都與顧里無關」。

(中時新聞網)