女星曾愷玹外型清新、氣質出眾，曾參演周杰倫、五月天和林俊傑等歌手的MV，並在2007年以《不能說的秘密》晴依一角打開知名度，演藝作品橫跨大小螢幕，而曾愷玹在2013年閃電嫁給大他16歲的藝廊老闆陳冠宇，隔年生下女兒，曾愷玹便淡出演藝圈、專心照顧家庭，不過曾愷玹昨（7日）則罕見分享婚姻觀：「這對我來說，是選擇題，而不是犧牲」。

36歲曾愷玹昨在臉書感性吐感情觀，她認為，婚姻是她談過最長的一場戀愛「當然，因為種種的考慮我暫停了我的工作。但，這對我來說，是選擇題，而不是犧牲」，曾愷玹坦言，她可能因此錯過美好的工作，但她可以陪伴女兒成長以及和老公相處的時光。

曾愷玹臉書全文。（圖／取材自曾愷玹 臉書）

曾愷玹認為，婚姻就像一場華爾滋，必須一進一退「當我們從愛人升級成家人的同時，隨之而來的是滿滿的責任感和信任」，曾愷玹也提到，在路上一定有跌倒的時候「但很幸運的，我們是兩個人，可以互相扶持」。

如果在婚姻上遇到瓶頸，曾愷玹則認為：「應該時刻保持溝通順暢，誠實的說出自己的感受，回到最初相戀相愛的我們」，不要忘記相愛和一起許下的誓言，曾愷玹形容，生了小孩的家庭就形成三角形，互相連結、少了一點就不完整「婚姻不像是墳墓，而是天秤、行星與三角形」，曾愷玹罕見吐婚姻觀，長文獲得網狂讚她有智慧、高EQ。

婚姻，大概是我談過最長的一段戀愛：）... 由曾愷玹發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)