廖人帥出席公益活動。（PChome提供）

廖人帥之前以天后Jolin蔡依林新歌MV《甜秘密》橫掃英、美、義大利各大國際攝影獎項，近日更擔任「PChome抱抱熊傳遞愛心」公益活動大使，外表酷酷的他坦言玩偶對自己有療癒功力，廖人帥先前也因救助一位20歲少年，意外發現對方竟是自己的粉絲，曾幫廖人帥加油打氣過。

廖人帥先前看到一個20歲少年因為幫家中送貨駕車、不慎撞到路邊四台千萬超跑，而一夕之間負債千萬的新聞報導，就廖人帥激起惻隱之心、主動捐了十萬塊給那位少年，還親自跑去找他幫他打氣；廖人帥說：「那少年在新聞裡哭的很無助，加上無意間發現他穿的衣服是我設計的服飾品牌，就覺得他都願意支持我的設計，在他那麼無助的時刻，也希望能幫幫他給他安慰及打氣！」

但沒想到這位少年竟是廖人帥的粉絲，意外發現對方曾在他「金曲失利」時，傳訊息鼓勵他：「你真的是一個很棒的導演，雖然自己家鄉不給肯定，但你的努力我們都有看到」，讓他覺得一切緣分太巧妙，「昨天他幫我打氣，今天我幫他加油！」

除了盡一己之力關懷社會需要幫助的人，私下非常關注流浪狗議題的廖人帥，也常在網上發表對於善待流浪動物的文章，常為流浪狗發聲的他，先前曾在北京參加藝術展時，看到路上有狗狗被車撞、而放下當下工作下車救助牠送醫院，也曾因流浪狗被虐待的新聞事件，而以「拿錢救動物、不要養廢物」為主題去創作公益影片，他表示：「雖然影片不是溫暖基調，但希望以更真實與邏輯的方式，呼籲大眾友善對待流浪動物。」

(中時 )