勇奪西畫類第1名紀淵博的「早安！樂成宮」，取材宮廟一隅，設色古樸，手法細膩。（萬和宮提供）

台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦「第13屆萬和美展」成績揭曉，西畫類第一名紀淵博，攝影類第一名張子楨，各獲頒獎金參萬元。萬和宮董事長蕭清杰說，本屆43件入選以上作品，3月13日起至5月23日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽；3月13日上午10時舉行頒獎典禮。

蕭清杰指出，西畫類第一名紀淵博，擁有中興大學資訊科學與工程博士學歷，他的創作理念是媽祖遶境是中部宗教文化之一，眾多廟宇中，以被列為三級古蹟的萬和宮及樂成宮最有歷史價值；其中樂成宮裝飾精巧，龍飛鳳舞氣韻生動，屋脊上的人物栩栩如生，晨光映照在廟頂上光影交錯，襯托出不可言喻的風采。

蕭清杰說，攝影類第一名張子楨的創作理念，是童年的事最最精彩，最最幼稚，也最最讓人感到歷歷在目；讓我們用孩子的心來看待這個世界，讓世界充滿新鮮和熱情。評審委員黃嘉勝、蔡來旺及古亭河，稱許她的作品用組照方式呈現童年美好回憶，創作題材意涵豐富，包括繪畫、遊戲等情境，令人心曠神怡。

蕭清杰表示，邁入第13屆的萬和美展，呈現蓬勃的朝氣。本屆美展有諸多亮點，合計60位參賽者中，有29人約佔48％是首度參加，讓萬和美展注入新元素與活力。台中一中，龍津高中及南投高商美術班三名同學，參加西畫競賽，顯示萬和美展的種子已向校園播種。

參賽者中，有9位來自台灣師大、台中教大及東海大學美研所及台灣科大，乃至興大資訊科學與工程博士等不同領域。多達52位參賽者，曾舉辦多次個展、聯展，或參加大墩、中部、玉山、杉林溪等多項美展競賽，獲得入選以上佳績，以藝會友，分享創作成果構築成溫馨畫面。

(中時 )