林敬倫獲選男狀元。（台視提供）

晏柔中拿下女狀元。（台視提供）

江宏傑、福原愛近日婚變傳聞瘋傳，江宏傑繼續擔任台視、三立《全明星運動會》第二季領隊，沒想到收視再創新高，7日播出第2集，全體平均收視高達1.88、15-44歲平均收視飆到2.45，節目更獲年輕女性支持，15-24歲女性平均收視3.52，分隊結果萬眾矚目，總收視人口達114萬7000人。經過各項目比試，本季紅、藍隊員分隊結果揭曉，林敬倫獲選男狀元，並入選錢薇娟帶領的藍隊，女狀元則由晏柔中拿下，進入江宏傑領軍的紅隊，兩隊選手勢均力敵。

呼聲極高的曹佑寧曾擁國手身分，仍對藍隊林敬倫表示敬佩：「敬倫真的太專業了，甚至我覺得他還可以當運動選手，他是最強的。」游泳項目比試中，身為游泳校隊的周予天，以14秒28的好成績奪冠，被稱為「台灣菲爾普斯」，由於本季男選手身材健壯，令主播蔡尚樺大飽眼福笑說：「這集主持費可以少領沒關係，福利很夠。」江宏傑也表示通常陸地不行的，在水裡都很強，而林敬倫則是水陸兩棲，被譽為全方位選手，同時也是本屆最被看好的黑馬之一。

節目第二集收視最高點2.17，落在本季新增的躲避球項目比試，藉由躲避球考驗個人、團體及領導的多方能力，最後由江宏傑和錢薇娟綜合各項成績選出自己心中理想的隊員，而大家關注的兩隊隊長人選，也將在14日播出的節目中揭曉。

(中時 )