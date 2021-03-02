前旅美球員江少慶決定返台發展，結束將近10年的旅美職棒生涯，日前並與富邦悍將簽訂自行培訓合約，預定明（3）日起正式加入球隊訓練。今日他在新莊棒球場表示，考慮的因素雖然很多，最重要的就是球員需要舞台，才有發揮的空間。

江少慶說，受到去年疫情的影響，他覺得最重要的應該是要趕快找到能夠發揮球技的舞台；而從2011年9月與印地安人隊簽約起，很快十年就過去了，如今27歲說大不大、說小也不小。決定離開美職雖覺得不捨，但回到台灣發展其實就是換個環境做相同的事，不需要想太多。

至於選擇富邦悍將，江少慶說是因球團有向他詳細說明未來的規劃方向，且新莊棒球場以前高中時期以前就常來，當然現在無論軟體、硬體都升級很多，遠比印象中完善；還有新莊主場距離台北很近，交通也很方便。

和富邦簽下自行培訓合約後，江少慶說現在就是先把自己的狀況調整好，至於未來的發展其實沒有想很多，就是做自己最愛的事，也就是棒球。

富邦領隊蔡承儒則表示，按照球團的構想，江少慶加入春訓後教練團會持續觀察他的狀況，上半季也會在二軍出賽。然後就是參加中職選秀，如果他有報名，富邦也確定選中他，完成簽約後才會公布內容，這次自行培訓合約暫時不便透露。

(中時 )