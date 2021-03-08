P.LEAGUE+職籃於8日公佈2月份最有價值球員(MVP)，福爾摩沙台新夢想家的菜鳥後衛「阿吉」林俊吉以高達6成13(31投19中)的三分球命中率，帶領夢想家2月份5戰全勝，亮眼表現讓阿吉順利獲選2月最有價值球員，也是PLG史上首位能以菜鳥身分獲選單月最有價值球員的人。

林俊吉在2月份平均上場時間來到29分05秒、只排全隊第7，但高水準的兩分球及三分球命中率(分別是6成43、6成13)，讓他平均得分來到17.8分，成為夢想家除了3位洋將之外最穩定的得分點，更及時填補上楊敬敏受傷缺陣的得分空缺，表現完全不像菜鳥。

尤其在2月28日主場對上桃園領航猿的比賽，林俊吉全場三分球12投8中、單場攻下聯盟本土球員得分新高的39分，精采表現也幫助他在23張選票中拿下14張第一名媒體選票、以總分86分擊敗隊友杰倫(Jerran Young)拿下2月單月最有價值球員頭銜。

儘管生涯一直被質疑矮小身材會造成發展受限，今年季初也找不到在球隊的定位，但林俊吉始終相信，「既然認準一條道路，何必去打聽要走多久，只要不斷努力及嘗試，一定會打出自己的一片天！」相信期待這台「夢想小跑車」還能加足馬力不斷往前衝，帶領球隊戰績高飛。

(中時 )