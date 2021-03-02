前旅美投手江少慶加入富邦悍將自行培訓，球團領隊蔡承儒今（3）日表示，如果他有參加選秀，即使接下來還有其他旅外球員表態要返國發展，富邦也一定會選江少慶。由於富邦在去年12月的領隊會議確定擁有第1順位選秀權，不啻宣告今年的「選秀狀元」提前出爐。

蔡承儒說，球團是在去年底領隊會議確定拿到「狀元籤」後，才開始找尋有哪些合適的球員，自然包括江少慶。球團仔細說明球隊的經營方向與未來的規劃等，讓他們了解台灣職棒環境已進步很多，並藉此爭取認同，後來便與江少慶簽訂自行培訓合約。

有人質疑富邦的作法太過高調，過去雖有類似情形，擁有狀元籤的球隊會與設定的旅外球員達成加盟默契，但通常不會事先公開；之前甚至傳出富邦開出史上「最大約」的條件，才打動江少慶回到中職發展。

目前「最大約」（5年3個月208萬美元）紀錄保持人味全龍王維中日前受訪時還說，這樣很好，可把壓力轉到江少慶身上。今天富邦與江雖都公開露面，但均未談及「最大約」的問題；江還說，其實王維中才是大家的指標，從他去年決定歸國後，會有更多旅外球員返鄉。

富邦選江少慶當選秀狀元看似十拿九穩，但或許還有變數。日前中職會長蔡其昌表示，如果4月能找到有意願組第6隊的企業，他會努力協調各隊提供優待辦法，例如讓新球團在選秀順位插隊等。如果成真，富邦的狀元籤或許將不保。

對此，蔡承儒說，前會長吳志揚曾說期限是1月底，有意組隊的企業必須繳交加盟意願書、加盟計劃書，目前已逾期。不過新會長蔡其昌找尋第6隊的態度很積極，4月是否就成為新的底限，是否影響選秀順位？恐怕還要再觀察。

(中時 )