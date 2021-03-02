機器人理財再升級。金管會2日宣布，2月26日已核准阿爾發證券投顧與永豐金證券共同申請進沙盒實驗，讓小資客戶以定期定額方式申購海外ETF，最低單筆只要100美元，且透過阿爾發投顧的機器人提供投資建議後，直接「無縫接軌」，在永豐金證完成複委託下單。

金管會綜規處處長林志憲表示，這也是進金融沙盒實驗的第九案，核准後三個月內一定要啟動實驗。

證期局副局長郭佳君表示，國人以複委託方式投資美國有價證券，2020年共有新台幣2.734兆元，比2019年時的1.572兆元，成長近74％，代表國人投資需求的確有顯著成長。

金管會表示，這項實驗有三大創新，一是小額投資人現行複委託投資海外有價證券，只能以「定期定股」方式，這項實驗可讓投資人以「定期定額」方式，申購國外ETF（實驗主要限美國交易所的六檔ETF，美股、美債ETF都有）。

二是可在線上進行身份驗證與線上簽署合約，永豐證的客戶可用手機號碼與上傳身份證照片，完成身份認證，且以MOBILE ID完成簽署。

三是現行投顧提供投資建議，投資人必須再找其他券商下單投資，實驗是客戶簽約後，即加入投顧會員，由機器人提供投資理財建議方案後，API直接介接，向永豐金證下單投資，即投資組合直接給永豐證，無縫接軌。

這項實驗有三大限制，一是實驗人數上限是5,700人，投資總金額2億元，只要達到其中一個上限，就必須停止再受理新投資人申購；二是每位投資人定期定額投資上限新台幣25萬元；三是投資人必須先是永豐金證券的客戶。

郭佳君表示，券商公會已在研議如何接受複委託定期定額投資海外有價證券，目前要解決委託後有碎股問題，如何分配，與此實驗可以同步參考，林志憲表示，此實驗即是提早落地的概念。

(工商 )