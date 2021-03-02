台東縣政府與台東市公所爭取花東基金，規畫整修台東市殯葬園區爐具更新，總工程經費1億4469萬，2日舉行動土典禮，預訂明年完工，火化爐具更新及火化場區擴建後，將大幅提升台東火化效率及服務品質。

動土典禮包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華長、台東市長張國洲、多位市民代表、市公所團隊、殯葬業者代表與會，縣長等人焚香祈求工程如期如質順利完工，並共執鍬動土。

饒慶鈴表示，縣府協助台東市公所爭取經費改善工程，除更換空汙系統及火化爐具，更新增1座火化爐具及撿骨爐，未來公所要改善園區的設施或建築，縣府會積極配合，期許透過硬體及空間動線的改善，讓空氣汙染防制達嚴格排放標準，也讓民眾使用更優質的殯葬設施。

張國洲指出，上任後對於殯葬園區改善相當重視，一直是積極處理的市政工作，不過，火化場相關設備的老舊，且僅有3具火化爐具，過多次向上級提案爭取，雖然終於獲得經費補助，但是需自籌配合款7500萬元，對於財政不寬裕的公所來說是非常沉重負擔的支出，感謝縣長及議會的協助，以及代表會的支持下，才能順利動土興建。

工程將採「陰陽分離」辦理，另新建撿骨室、祭拜室及家屬休息區，讓家屬在送別親人時不會太過憂傷，以較安定的心送別親人最後1哩路。

(中時 )