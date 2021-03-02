奇蹟甦醒的植物人小堅2日轉院，創世台東院為他換上畢業服，並且獻花、切蛋糕歡送。（莊哲權攝）

奇蹟甦醒的植物人小堅，部分生活功能已能自主，2日依依不捨地轉院到慎修養護中心。（莊哲權攝）

23歲的小堅高一時車禍成為植物人，在創世台東院照料下，半年後奇蹟清醒，經過6年積極復健，部分生活功能已可自主，2日轉介慎修養護中心，院方為小堅換上畢業服，祝福他迎向新旅程。

奇蹟甦醒的植物人小堅，2日穿上學士服開心「畢業」，創世人員要他拋學士帽，但是手指頭仍不聽使喚，試了多次仍無法拋飛，倒是他的眉眼相當靈活，習慣擠眉弄眼，旁人笑稱，小堅拋帽不成，改拋媚眼。

即將離開生活6年的創世，轉院到慎修養護中心，小堅依依不捨地說，在這裡已經有感情，要去新的地方很緊張，創世人員鼓勵小堅，未來努力的目標是自己有能力開電動輪椅回創世探望老朋友。

照服員美珍說，小堅原先無法講話、有點憂鬱，在復健過程中常陪他聊天，約3、4個月他開始會表現情緒，至今能完成部分動作，進步很大，希望他到別的機構，行為舉止要有一般正常人的樣子，不要做18歲禁忌的動作 。

小堅於2014年就讀高一時騎機車出車禍，腦部受傷成了植物人，2015年11月入住創世，在團隊的照料下，進院不到1年就慢慢有知覺，加上這幾年的復健，現在已經能應對自如，可以自己推輪椅、吃飯、刷牙、頭腦也很清楚，愛打電腦也愛唱歌。

院長王玉鳳表示，全台植物人甦醒的機率很低，小堅是該院第1個甦醒、轉介的個案，對團隊是很大的鼓勵，希望小堅未來能透過更進階的復健課程慢慢進步；而其他的植物人只要有些微進步，院方不會輕言放棄，希望未來都有甦醒的1天。

王玉鳳指出，台東院目前安養50位植物人，多是低、中低收入戶等弱勢家庭，而安養植物人面臨龐大的費用與照顧問題，且臥床的植物人除安養需求外，亦需被動式復健運動，預防關節變形萎縮等，希望各界響應，為弱勢朋友送出愛，愛心專線：（089）220-848。

(中時 )