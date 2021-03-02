全球新冠肺炎確診案例連續六周下滑後，上周首見染疫人數回升，世界衛生組織（WHO）官員警告，預期疫情在2021年結束並不切實際，而且還言之過早。世衛也呼籲全球切莫鬆懈防疫工作。

新冠肺炎確診案例出現7周以來首次上升，世衛緊急計畫主任萊恩（Michael Ryan）表示，認為疫情可能在2021年底前止息的想法「不切實際」，也「不成熟」，現階段全球應該致力降低疫情擴散。

萊恩表示，若我們反應得宜，或許能在2021年底前終結住院與死亡案例，以及疫情造成的悲劇。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，確診人數攀升「令人失望，但也不意外。」他表示，世衛已著手了解確診案例回升的原因，但他認為原因之一可能是「防疫鬆懈」。

譚德塞呼籲全球國家不要放寬防疫措施，同時強調，現階段只依靠疫苗、捨棄其他防疫措施還太早。譚德塞直言，「若有國家僅依賴疫苗來防疫，便是犯下錯誤。基本的公衛防疫措施依然是回應病毒的基石。」世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，確診人數攀升傳遞出嚴厲的警訊：若我們放任病毒擴散，疫情就會捲土重來。

此外，萊恩表示，有效疫苗問世至少能協助大幅降低住院和死亡案例。「數據顯示，許多獲得授權的疫苗可有效抑制病毒爆炸性擴散。倘若疫苗不只是能降低住院和死亡案例，也能大幅降低傳染風險，那麼相信我們能加速控制疫情。」但他也坦言，目前仍是病毒握有控制權。

自新冠肺炎疫苗問世後，全球先進國家紛紛啟動接種計畫，部分富國的年輕和健康民眾已經施打疫苗，但開發中國家面臨高染疫風險的醫護人員卻還沒有機會接種，譚德塞認為這種情形「令人遺憾」。

(工商 )