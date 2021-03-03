過去，諾基亞（Nokia）是手機世界的霸主，市佔率高達五○％。但不過短短幾年的時間，智慧型手機崛起，公司沒能迎上改變，以致於從寶座上重重跌落，一度一蹶不振。

二○一三年，諾基亞展開了策略大變身。事業主軸從手機跳到網路科技，公司因而成功躋身提供５Ｇ技術的先驅企業之一。對比二○一二年，公司市值盪到谷底，只剩不到七十億美元，現在則已漲回超過兩百億美元。

歐洲工商管理學院教授阮貴輝（Quy Nguyen Huy），以及芬蘭阿爾托大學（Aalto University）教授沃瑞（Timo O. Vuori），以諾基亞從谷底爬升的故事說明，在嚐到策略失敗的苦果後，公司如果能協助主管好好面對情緒，將有助於提高未來變革的力道與規模。

兩位學者於歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge）撰文指出，許多公司在談策略時，較少考慮到情緒層面，但情緒確實存在，並且會造成一定的影響。當主管迷失在自己對事實的情緒性解讀中，即便身旁已閃滿了危險警示，他們也無法做出合理回應。反而可能更深入同溫層，傾聽應聲蟲的意見。

諾基亞所經歷的起伏之大，幾乎難有其他公司可以相提並論。陷入此困境的企業領導人，可以借鏡恢復了活力的諾基亞。

兩位學者深入訪談上百位諾基亞的員工，包括最高階主管，結果發現，過去因為公司裡瀰漫了害怕的文化，扼殺了溝通與創新，導致公司對於進入智慧型手機時代毫無準備。後來新董事會帶頭調整大家的情緒、重塑公司的文化，才為策略改變架好了舞台。

他們的研究顯示，諾基亞之所以又活了過來，新董事會是大功臣。他們努力讓公司內部再現「誠實」與「信任」、鼓勵多元觀點、壓低對現況的習慣與依賴，並且增加善用數據資料的習慣。

例如，公司鼓勵高階主管向董事會進行報告時，多放入一張投影片，標題為「是什麼讓我晚上睡不著？」公司想藉著這個問題，讓主管留意身邊不尋常的訊號，並在危機發生前提出來討論。又例如，公司立了一條新規則：看到別人的所作所為，都先假設他們是出於好意，藉此鼓勵團隊產生更好的交流。

這種種做法安撫了公司高階主管們的情緒。在全世界的面前，公司經歷了如此戲劇化的大熄火，高階主管們心中的懊悔可想而知。先處理完情緒的部分，才有可能比較客觀地評估策略選項，把焦點放在未來，而不是為過去的失敗找理由。

兩位學者認為，諾基亞的起死回生並非偶然。管理高階團隊的情緒是一個漫長、分階段進行的過程。參與投入心血的不只公司的董事會，還有公司從外界請來的顧問群，甚至公司的合作夥伴。

他們總結，公司提供了一個範例，如果大型組織能夠對情緒層面進行管理，有益於形成有效的策略。

本文作者：EMBA雜誌編輯部

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 415期》)

《EMBA 世界經理文摘 415期》

(中時新聞網)