隨著越來越多汽車製造商提出退出燃油車的時程表，富豪汽車(Volvo)周二宣布，至2030年富豪汽車旗下全線車系將完全進入電動化。

在被詢問到未來電動車需求時，富豪執行長Samuelsson表示，堅信未來將沒有客戶願意使用燃油引擎；我們確信電動車是對客戶較具吸引力的。

富豪表示，預計在2025年，富豪全球銷售將有一半為純電動車，另外一半則為混合動力車款。

該總部位於瑞典的車廠指出，富豪在未來幾年將推出全新的電動車系列，並且全部都將只在線上銷售。

富豪在周二展示了首款純電動車，C40電動休旅車，電池續航力約在420公里。

富豪將為新款電動車提供無線更新以及修復服務，類似於特斯拉的作法；此亦表示，C40電動車將隨著日後的軟體更新，而逐步改善續航力。

傳統汽車的電動化轉型往往是昂貴的；電動車有較少的元件，所需的組裝工人和就業人數預計都將縮減。

富豪表示，將大力減少車款種類和多樣性，並提供消費者較透明的售價。

該車廠在全球2400家實體經銷商和據點，未來將繼續經營，為車輛提供服務，並協助客戶的線上訂購。

執行長另指出，由於與供應商持續性的溝通，讓富豪汽車能免於近期的全球車用晶片短缺問題。

(時報資訊)