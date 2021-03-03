為維繫英國脫歐後的全球金融競爭力，英國財政部長桑納克(Sunak)周二指出，將讓股市上市規定「現代化」，吸引更多高成長的特殊目的收購公司(SPAC)至倫敦上市。

財長在去年11月曾要求對上市規定進行重新審理，該審理工作由前歐盟金融服務專委Jonathan Hill負責進行，預計本周三將公布相關建議。

據了解，兩項相關規定的調整，將讓公司創辦人在上市後，對公司繼續保有較大的控制權，一致於紐約股市的規定。Hill預計將允許雙重股權結構以及同股不同權，讓董事和創辦人在特定事項的決策中享有更大的表決權；然而散戶投資人組織稱，此將與一股一票的原則相違悖。另外公司最低的公眾持股比例將從25%降為15%。

俗稱空頭支票或空殼公司的SPAC在過去一年於紐約股市獲得相當大的成功，為部分新創公司提供便捷的籌資和上市管道，阿姆斯特丹股市近期也吸引到一些SPAC公司的上市。

(時報資訊)