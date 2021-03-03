美國總統拜登今天下令各州讓教職員優先施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，以確保學童能迅速且安全地重返校園，並呼籲每位教師在3月底前至少施打一劑疫苗。

路透社報導，拜登讓教職員優先施打疫苗的做法，化解家長和教師工會之間長久以來的僵局，讓學童可以如家長所願的返回校園，但平息了教師工會這個助他入主白宮大功臣之一在染疫風險上的顧慮。

拜登今天表示，已有超過30個州採取措施來確保教師能打到疫苗，而他也將運用聯邦政府的完整職權來指示其餘各州跟進。

拜登指出，為了協助孩子遠距學習，全美退出勞動市場的家長「人數驚人」，他說：「我的挑戰是讓每位教師、教職員與幼保員，在3月底前至少施打一劑疫苗。」

為達到這項目標，拜登表示聯邦藥局計畫優先施打疫苗的對象，將包括幼保員以及幼稚園學前班、小學與中學的教師和教職員等。

拜登表示，他仍放眼於上任100天內讓大多數學校重啟面授課程，而這個目標需要國會通過1.9兆美元的紓困方案，因為紓困案包含提供給全美各級學校的約1300億美元款項。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100303

(中央社)