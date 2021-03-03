出勤紀錄「麥ㄙㄨㄚˋㄙㄨㄚˋ」！北市勞動局去年實施「中小企業法遵訪視」，發現近1,700家有法令瑕疵，其中3成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實。勞動局長陳信瑜嚴正表示，未置備可被處9萬至45萬元，若未記載到分鐘也可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動局指出，擔任創業小型公司老闆的阿國，自認是新創公司，崇尚彈性自由的管理作風，聘僱業務人員常外出接洽業務，認為無需特別進辦公室打卡，只要業績好，就不管勞工的出勤狀況。怎料某天勞動局的勞條健檢師登門輔導時，阿國才驚覺原來未置備出勤紀錄，事情相當大條。

「別心存僥倖！」陳信瑜直言，中小企業主常以管理麻煩、勞工不願配合為由，未設置出勤紀錄，或是僅以符號註記差勤，未將出勤紀錄記載到分鐘，造成違法風險。

陳信瑜強調，《勞動基準法》要求事業單位要置備並保存出勤紀錄，否則可被處9萬至45萬元；若未記載到分鐘，也得面臨2萬至100萬元罰鍰。出勤紀錄一旦沒注意，中小企業老闆損失將不小，「出勤表千萬母湯漏勾！」

陳信瑜補充說明，現行出勤紀錄置備及記載方式十分多元，包括簽到簿、出勤卡、刷卡機、指紋機、人臉辨識等；外勤人員也可配置GPS（全球定位系統）或相關行動裝置軟體，讓勞工在工作場所隨時可記錄工作時間，這些紀錄都必須妥善保存5年。勞動局現有提供「勞條健檢師」服務，由專業的勞動條件檢查員，親自到企業逐項指導，輔導雇主應依法置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等，並解說現行規定及應調整的改善事項。

(工商 )