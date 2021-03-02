新北市八里垃圾掩埋場上月28日發生火警，殘火持續悶燒2日，濃煙亂竄新北市各地，新北市消防局共出動265人救災；令人感動的是，當地店家與外送員眼見消防人員連夜救火，自發集資買了許多飲料食物慰勞他們，幾10輛外送機車在夜晚集結成「粉紅車隊」外送至現場，許多民眾大讚「八里人真有愛心！」

1名網友在臉書社團「八里」發文表示，因為八里垃圾掩埋場悶燒多日，當地警消為了救火連夜輪班、疲憊不堪，甚至到昨晚凌晨仍持續救災，當地的熊貓外送員與店家因此集資買了飲料、食物，由外送員員集結成「粉紅車隊」將食物送至現場；照片中一大票外送車隊停在路上，外送員也一字排開放在餐點，至少10人。

八里當地店家與外送員眼見消防人員連夜救火，自發集資買了許多飲料食物慰勞消防人員。（圖／翻攝自臉書社團「八里」）

許多網友留言說，「謝謝這些店家關心的行為，著實讓人感受到人情的溫暖」、「大家辛苦了」、「大家都辛苦了！八里的熊貓果然也是人情味滿滿」、「溫暖的八里人」、「謝謝救災消防人員，出勤平安，謝謝店家跟熊貓小哥」。

新北市八里掩埋場後方家具暫置區上月28日上午突然發生大火，燃燒面積超過200多坪，雖火勢已控制但殘火持續悶燒，白黃色濃煙直竄天際，遠在板橋、新莊等地的民眾都能聞到濃烈的塑膠燃燒味。消防局派出265名警義消人員，共94輛消防車前往。

(中時新聞網)