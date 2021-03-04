1名網友控訴外送點的鹽酥雞炸物，送到時竟沒看見雞排，致電訊問店家後，對方堅稱有放，是外送員偷吃掉，還強調「經常發生」，氣得該網友痛罵「太誇張了」；不過他公開照片後卻慘被打臉，原來店家已將雞排剪成小塊放在炸物堆中，才導致他誤認；許多網友說「並不是剪成一塊一塊就變鹽酥雞」、「你的臉腫腫的」。

1名網友控訴外送員偷吃雞排，沒想到真相竟是店家已將雞排剪成小塊放在炸物堆中，才導致他誤認。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前透過外送平台點了雞排等炸物，但等到他收到食物後，卻發現期待的主食「雞排」竟不翼而飛，「只看到黑輪片等其他便宜的炸物」，他急忙聯絡店家，對方也無奈回應「有放進去，是外送員吃掉了，我們常遇到這事情」，讓他在文中氣得直呼外送員全名，怒罵「太誇張了」。

不過，網友看到原PO張貼的照片後，竟發現令人傻眼的真相，原來雞排是被店家剪成小塊，分散在袋內，有網友笑說「並不是剪成一塊一塊就變鹽酥雞欸，它還是雞排」、「阿姨，他幫你切好了，眼睛老花記得配眼鏡喔」、「雞排被當成黑輪片？」原PO遭許多網友打臉，怒嗆「呵呵，我來看臉腫的」、「那我們是瞎了?」

1名網友控訴外送員偷吃雞排，沒想到真相竟是店家已將雞排剪成小塊放在炸物堆中，才導致他誤認。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

雖然此事件是客人搞烏龍，但外送員偷吃餐點的新聞確也時有所聞，今年1月有外送員被看見偷吃客人的鹹酥雞，當時店家看到後急忙通知外送平台客服，要求更換外送員，並退款給客人；為避免偷吃事件，現在許多店家都會採用外包裝釘釘書機、貼貼紙等加強密封，保障顧客的食用安全。

(中時新聞網)