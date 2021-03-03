雲林縣府去年檢視虎尾農博園區設施，五月將進行大整修，配合區內「布袋戲傳習中心」本月動工，整修改善工程將納入全齡通用的設計考量，改為布袋戲主題親子公園包括親水設施、互動遊憩等，全區也將正式定名為「布袋戲文化園區」。

雲林縣府2013年於舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，占地17.8公頃，閉幕後改名為「農博生態園區」，沿用農博時打造的人工濕地、牛軛湖、礫間淨化池、林地、生態池等。

縣長張麗善上任後，縣府工務處2年來辦理農博園區維修改善計畫及布袋戲傳習中心工程招標，經細部檢視園區設施，規畫單位建議整修戶外空間，增強主題性，整合周邊觀光景點，評估主題露宿可行性。

工務處長汪令堯指出，園區設施部分結構仍良好會保留，但區內水質淨化系統停止運作、旅客服務中心漏水嚴重、廁所過於陰暗、劇場空間區缺乏遮蔭、多處空間閒置有待改善。

汪令堯表示，園區內的牛軛湖將作為為親水遊憩區，提供縣民渴望的親水環境，環牛軛湖將有教學區、遊憩區、飲食服務區、共融遊戲區、細說虎尾區、偶戲故事區等。

本月中旬將動工的「布袋戲傳習中心」也在牛軛湖附近，興建基地2.5公頃。文化部補助本案5億元加上縣府自籌款2億元，2019年上網招標但7次都流標，原因是物價波動、全國普遍性缺工，經提高興建經費，去年底終於以9.6億元決標，本月開始進行整地、測量，12日正式動工。

配合布袋戲傳習中心動工，虎尾農博園區納入布袋戲元素，也將正式定名為布袋戲文化園區。

(中時 )