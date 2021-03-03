45歲日本億萬富豪前澤友作今天在推特上宣布，已買下太空船所有位置，將徵募8名夥伴2023年一同前往繞月旅行。

英國廣播公司（BBC）日文網報導，創立販售服裝等購物平台ZOZO的前澤透過影像表示，「靜候來自各領域夥伴的加入」。

前澤對邀約夥伴開出2項條件，一個是應徵者目前致力的「某些活動」，透過上太空可能對人類及社會帶來助益；另一個則是能支持抱有相同想法同行者的人。

前澤說，「費用全數由我埋單，票全被我買了，整艘太空船已經變成包船」。

前澤過去曾想邀世界性畫家、音樂家及電影作家等6到8名藝術家同行，但這次稍微改變徵募條件。他表示，應該給全世界更多人機會，「就算自認是藝術家也沒問題」。

他2020年1月時曾公開尋找「人生伴侶」一起參加月球旅行，並宣布參加電視節目相親企畫，但之後以未做好心理準備為由取消。

前澤2018年跟電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）率領的美國太空探索科技公司（SpaceX）簽訂繞月旅行合約，目前並不清楚搭乘太空船要支付多少費用，馬斯克僅說是「巨款」。

這項搭載一般人士上太空繞月的任務稱為dearMoon ，預計2023年啟動；如果屆時順利升空，將成1972年以來的人類再次月球旅行。

(中央社)