民進黨今中常會，據轉述，黨務報告時，秘書長林錫耀提到藻礁公投一事表示，對於是否提對案，目前沒有任何討論及定案；身兼黨主席蔡英文總統指示，今天相關討論跟資訊讓行政部門跟黨部持續對外溝通，尤其是網路上跟年輕世代等不特定對象，都要多做溝通。

與會者轉述，確實很多中常委都很關心，有提到是否提對案等其他公投案？林錫耀說，是否提對案，是有各種的影響評估，應該避免造成更多對立，目前沒有定案，現在最主要目標是持續溝通誠懇對話，也是全黨在做的事，不管連署狀況如何，還是會持續努力這件事。

據轉述，林錫耀說，藻礁公投連署數量會過門檻，大家都認為會進到下階段，民進黨會透過更多資訊說明，讓參與年輕朋友更了解；他也舉例，藻礁的開發案調整，過去確實少被處理到，經過一週討論，確實有比較多民眾及支持者了解，關心藻礁的同溫層，這議題現在討論非常多，

據轉述，有中常委也提到關於三接是否有替代案？目前各委員及意見領袖基於個人觀點會有不同立場，但畢竟有其專業評估、建設、開發，重點是為了能源轉型，三接是目前還是最優先方案。

他也提到，林錫耀說，桃園市府關心藻礁所做的努力，也有投入藻礁保育，但這是過去沒被凸顯跟討論；今天不管公投案如何下去，民進黨都會持續努力做更多溝通。

(中時 )