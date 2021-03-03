上海加大在科技領域的突破，半導體、新經濟兩大項並進。臨港新片區3日設立專項，在半導體EDA、核心設備等領域積極布局。上海市委書記李強也舉辦座談會，邀網路巨頭壯大線上經濟。

新浪財經報導，上海臨港新片區3日公布積體電路產業專項規劃，要在EDA、新型記憶體、核心設備以及材料等領域實現布局，補齊上海半導體產業鏈短板。規劃稱，到2025年，先進製程、成熟製成、特色製程要進入全球前列，EDA等「卡脖子」技術產業要取得突破，2種以上的關鍵裝備要進入全球領先製造企業採購體系。

同時，李強3日召開在線新經濟發展座談會，包括嗶哩嗶哩、攜程、拼多多、叮咚買菜等多家網路企業參與。李強指出，在線新經濟企業要牢牢把握政策導向、行業趨勢、城市戰略帶來的重大機遇，加快發展壯大。要聚焦各自領域的關鍵核心技術和戰略前沿領域，組織精兵強將進行技術攻關，加大研發投入力度，加強技術創新協同，努力掌握更多「撒手鐧」，形成更多「硬科技」。

(工商 )