倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高走高，終場上漲264.85點，漲幅1.66％，收在16,211.73點；櫃買指數亦同步收紅上漲，終場上漲0.78點作收，漲幅0.4％，收在194.1點；三大法人進出方面，外資轉買141.07億元，投信續買3.7億元，自營商轉買60.3億元，惟外資法人於台指期轉賣206口多單，累計淨空單部位為24,961口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股雖在外資法人調節動作不斷、全球避險情緒升溫影響下，預估短線加權指數將維持於「萬六」關卡附近徘徊。不過，對於短期的震盪，投資人也不必過度擔憂，因在長多架構不變下，預期後市行情仍將持續上看。

就經濟面的角度觀察，隨全球經濟動能逐漸重回正軌，1月國內製造業相關數據表現亮眼，製造業景氣持續樂觀。展望今年，行政院主計總處預估，國內全年國內生產毛額（GDP）有望達到4.64％，較去年11月預測3.83％，大幅上修0.81％。

此外，就全球主要經濟體的表現，美國、日本、印度及歐元區等主要經濟體，也在疫苗廣泛施打、財政刺激措施陸續出爐下，可望邁向強勁復甦之路，全球商業活動將呈爆發性成長。

至於資金面，儘管近期美國公債殖利率攀升，市場擔憂通膨恐引發美國聯準會（Fed）提前收縮資金、資金撤離股市，使投資人恐慌不安。不過，本次美債殖利率攀升主因，乃是反映市場對於經濟復甦成長的預期，並非經濟基本面的轉壞。因此，對於短期的震盪，無須過度緊張。

個股方面，本周納入投資組合的普誠，宅經濟、遠距商機加持下，今年營運成長可期，配合產業面、籌碼面及技術面有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

(工商 )