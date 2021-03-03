逐洞賽|證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股近期於高檔震盪、短線偏弱，惟缺口15,938點始終有撐，月均線也發揮支撐效果，多頭趨勢並未破壞。此外，台積電（2330）早盤弱勢，KD指標甚至出現低檔鈍化，不過，就技術分析角度而言，股價或大盤均在季線之上。若出現KD低檔鈍化，通常是短線低點，因此，預期台積電短線整理已接近尾聲，收盤價漲量縮，若隔日能補量上攻，將會是台積電短線可進場的時機點。

至於美股，那斯達克及費半指數，5日均線扣抵值扣在低點，只要不跌或小漲，KD指標就會交叉向上，美股科技股可望展開一波反彈，對台股有利。

台股大盤3日價漲量縮，是不錯的訊號，若美股3日能有所表現，台積電、大盤4日均有望出現價漲量增的攻擊訊號，未來幾個交易日將是較好操作的時間，投資人可以好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的精英，股價近期創高後於高檔震盪，在板卡、電動巴士及董監改選題材下，仍有機會帶動股價走揚。

選股方面，台股轉折向上，成交值較大的股票將有較強勁的買盤，可留意台積電、鴻海、華航、群創、友達、晶豪科等，多檔量大人氣股。此外，1月表現強勢地MIH聯盟題材，亦有望重獲市場關注，為可留意的重點。

(工商 )