再度登上禁奢榜首的美麗華大飯店董事長黃春福，上個月被新北地院宣告破產，行政執行署台北分署主任執行官林岡助表示，黃欠稅的強制執行將依法停止，由稅捐機關轉往破產程序進行，如果破產程序被法院中止，行政執行程序就會重啟，台北分署將在收到新北地院正式通知後，撤銷對黃的檢舉公告。

林岡助指出，黃春福被法院宣告破產，目前由台北分署執行追繳的欠稅，依法將停止，由稅捐機關轉往法院的破產程序進行，讓破產管理人處分了黃的財產分配給債權人，暫時與行政執行署沒關係。

不過，林岡助強調，如果黃春福的破產程序中，發生管理人處分黃剩下的財產不足清償債權，法院會中止破產程序，屆時行政執行程序將會重啟。

至於黃的破產也將影響行政執行的檢舉公告，林岡助說，黃春福向台北分署表達自己被宣告破產，但法院正式文書尚未送達，台北分署將在文書送達後，撤銷對黃的檢舉獎勵，不過，黃一直都是半年公告一次的禁奢欠稅大戶，至於檢舉公告撤銷後，禁奢事項是否繼續維持，台北分署正研議中。

(中時 )