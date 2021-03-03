繼先前持續買進泰豐（2102）股票，成為泰豐的董事，南港輪胎（2101）3日公告，從今年的1月29日至3月3日，以平均每股25.97元的價格、總金額4.67億元，買進台橡（2103）18,019張，持股率2.18％。

南港指出，買進台橡，主要是因原物料價格上漲，台橡今年的業績預期成長性高，買進純為投資理財。

市場了解，由於南港輪胎南港廠開發案「世界明珠」建案銷售狀況佳，投資買進台橡，應該是南港手中現金流增加。

台橡2020年的合併營收為240.24億元，年衰退16.9％。2020年累計一～三季稅後虧損2.89億元，每股虧損0.35元；至於2021年1月的營收27.54億元，年增率24.63％。

台橡今年的股價走勢，最低點落在1月18日的19.5元，到3月3日收盤價27.4元，漲幅達40.51％。

台橡指出，在全球原物料價格全面上漲下，台橡產項SBR及BR產品，隨主要原料丁二烯（BD）價格變動，利差加大，1月表現確實較去年同期有明顯成長。

台橡指出，從1月至今的營運看來，今年第一季的營收獲利，確實預期會比去年同期好；不過，原料BD價格走勢難以預測，第二季、甚至下半年的行情無法預期，所以，台橡下半年的營運如何也不可能現在預知。

由於南港已透露，在看好台橡2021年營運的成長前景，未來不排除持續投資買進台橡股票；台橡指出，不知南港買進台橡股票的原因，但，目前台橡並未有任何與其他同業合作或策略聯盟的規劃及動作。

(工商 )