今2架共機進我西南空域 22:102021/03/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機，1架運8反潛機，進我我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 勇鷹高教機 優先部署台東志航基地 機組員居檢降至5天 下周上路 (中時 ) #空軍 #2架 #共機 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 波音忠誠僚機跨越首飛里程碑 澳砸25億再買3架 10:272021/03/03 軍事 B-2匿蹤轟炸機後勤零件短缺 美空軍徵求「逆向工程」 18:482021/03/03 軍事 大陸訂單回溫 工具機上市櫃公司普遍受益 09:302021/03/03 財經 扛住缺片壓力 2月車市超預期 04:102021/03/03 財經要聞 中韓再開2條軍事熱線 預防衝突增加互信 12:242021/03/03 國際 DJI FPV成就穿越機玩家的夢 140公里時速飆出暢快感受 15:552021/03/03 科技 彰芳西島計畫第一期工程風力機塔架與水下基礎完成生產 12:292021/03/03 財經 沉浸式飛行無人機DJI FPV正式發表 用第一人稱視角感受美景 10:262021/03/03 科技 社評／取法日本智慧面對陸戰略壓力 04:102021/03/03 焦點新聞 2024侯友宜對手是他？扁親信：這2大咖難分高下 19:402021/03/03 政治 熱戀3年等婚頭1／補蛋白質慶生 孫協志揪夏宇童共譜好膠情 07:152021/03/03 娛樂 政治熱門新聞 陸禁台鳳梨 王世堅竟嗆他不做事 網傻眼：看錯黨了？ - 政治 綠委稱大陸有金鑽鳳梨「國民黨害的」 網揪證據打臉：技術是民進黨送的 - 政治 AZ疫苗突來台陳時中嚇一跳 專家爆背後真相 - 政治 蔡政府鳳梨大騙局遭踢爆後 農委會回應了 - 政治 與綠營立委號召企業認購鳳梨助果農 陳柏惟：夭壽鴨霸 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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