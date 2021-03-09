大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY2月營收雖因農曆過年，工作天數減少，比元月減少，隨新冠肺炎疫情減緩，業績恢復正常水準，不論以人民幣或新台幣計價均比去年同期大幅成長453％；前2月合併營收年增幅也超過82％。今（9）日股價上漲0.65元而以35.20元開出，目前呈現上漲走勢。

力達2月營收人民幣近0.55億元，月減38.7％，年增453.60％，折合新台幣2.39億餘元，月減38.8％，年增463.81％；其中活塞機、螺桿機、渦旋機三主力產品營收比重分別為25.3％、58.7％及13.8％。前2月營收人民幣1.44億元，年增幅達82.59％，折合新台幣計價近6.31億元，年成長85.46％。

力達表示，力達今年螺桿機佔營收比重上看六成，外銷側重東南亞市場，以越南、印尼為銷售重點。內銷市場，由於中國官方GDP年增率訂於6％以上，也持續擴大基礎建設的投資規模，整體工業製造氣氛樂觀。

力達指出，力達近期力推螺桿機新品E系列永磁變頻螺桿機，通過台灣經濟部能源局能效分級最高一級節能認證，未來銷售可期。今年營運目標是營收及獲利都優於去年。

(工商 )