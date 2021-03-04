台灣人愛喝咖啡，不管是為了提神還是喜歡咖啡的味道，都造成台灣咖啡消費能力驚人。國人一年可以喝掉28.5億杯咖啡，市值超過700億，咖啡館密度更是全球第一。「一天一杯咖啡」已成為大家生活的一部分，更有人一天喝到2~3杯以上，更有近6成民眾習慣在外購買現泡咖啡，如此龐大的商機，吸引多家業者爭搶咖啡市場版圖。

其中台灣麥當勞繼與設計師詹朴(ApuJan)合作跨足設計界、與故宮精品合作跨足文創界，獲得消費者熱烈迴響後，今年再次跨界、進軍影視產業，以McCafé為主軸，延續「讓對話更有溫度」的概念，推出一系列迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》，用一杯咖啡開啟對話，讓難以啟齒或不敢表達的言語，在咖啡時光中創造可能性，藉由人與人之間簡單卻深刻的情感連結來感動人心，同時攜手LINE酷券提供買一送一的優惠，讓McCafé在咖啡迷的心中搶占一席之地。

●揭秘你所不知的McCafé 好咖啡源自三大堅持

一杯咖啡，已是許多上班族每日必備，就像是宣告一天即將開始的起手式，而這天就從喝杯「好」咖啡開始。知名女星陳庭妮在《McCafé：從喝杯咖啡開始》中飾演McCafé咖啡師，親手為顧客調配香醇咖啡，而事實上McCafé的每一位咖啡師都需經過專業訓練，不僅須確保咖啡品質，更需始終以熱誠態度與專業技術，提供給每位顧客絕佳的咖啡體驗。許多人不知道的是，McCafé早已全面升級，攜手日本人氣大廠UCC嚴選咖啡豆，並在台灣新鮮烘焙，保留阿拉比卡咖啡豆濃郁的香氣，同時由台灣咖啡大師周溫培老師，依據咖啡豆的特性、台灣水質與消費者口味，透過這三大堅持，才能調配出專屬McCafé的黃金比例咖啡。

▲ McCafé堅守三大堅持，以黃金比例為民眾調配出獨特風味的香醇咖啡。(圖/業者提供)

●麥當勞聯手LINE酷券 同步推出買一送一優惠方案

看準日益成長的數位商機，及民眾逐步習慣使用電子優惠券的消費型態，麥當勞McCafé也與電子商品券龍頭LINE酷券合作，推出兩波優惠方案，自3/5上午11:00起至3/7止，於LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)，享同品項買1送1(限同容量、同冷熱飲)；而自3/8上午11:00起至3/10止，於LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)1杯送給身邊親朋好友，自己也可以免費獲得同品項1杯(限同容量、同冷熱飲)，共享咖啡時光。

(中時新聞網)