高雄小港板信銀行遭搶 1歹徒持槍闖入遭警制伏 12:552021/03/04 中時新聞網 張達智 、中時、 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港板信銀行遭搶，歹徒持槍闖入遭警制伏。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄小港板信銀行遭歹徒持槍闖入，大批警力趕往制伏。（擷取臉書「高雄小港區的大小事」社團） 高雄小港板信銀行遭搶，警方3分鐘內抵達現場，迅速制伏歹徒。（照片來源：高雄市政府警察局臉書） 高雄小港板信銀遭搶 警迅速到場逮捕（高雄市警察局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 高雄市驚傳銀行搶案！位於小港區二苓路板信銀行今（4日）中午12時29分許傳出搶案，一名歹徒持槍走進銀行內行搶，大批警力於3分鐘內迅速趕到現場，將該名黃姓匪徒（66年次）制伏，目前已帶往警局調查中，確切歹徒身份、是否有共犯、犯案動機、犯案過程正在調查釐清中。 陸港觀盤－政策紅利 聚焦科技創新戰略 全球疫情推一把 國銀助攻中小企數位轉型 (中時新聞網) #板信銀行 #搶案 #持槍 #小港 #匪徒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀對陸曝險 評估調高部位 04:102021/03/04 金融．稅務 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 13:182021/03/04 財經 社評／全面脫貧是大陸現代化第一步 04:102021/03/04 焦點新聞 女星告韓粉沒告成 自嘲法院認證「低能腦殘」 15:152021/03/04 娛樂 富商遭擄案 3000萬贖金追回6成 04:102021/03/04 社會新聞 中華電信行動網速 挺進全球前30名 12:122021/03/04 財經 錢太多 國銀存款利率創新低 04:102021/03/04 財經要聞 中華電行動網路評比4連霸 再獲國際肯定 12:232021/03/04 財經 上海臨港 拚造東方芯港 04:102021/03/04 全球財經 內湖瑪瑪咪雅 退休族投資首選 04:102021/03/04 產業．科技 《國際金融》杜絕會計醜聞事件 歐盟欲提高企業資訊透明度 12:502021/03/04 財經 社會熱門新聞 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 為了蔡英文言論互槓 國防醫校友罵人漢奸遭判刑 - 社會 青農木瓜慘案疑自導自演 檢警調查案情大逆轉 - 社會 遭丁允恭嫩妻嗆自曝床照誰才是性騷 Y女回應了 - 社會 PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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