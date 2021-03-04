高雄小港板信銀行遭歹徒持槍闖入，大批警力趕往制伏。（擷取臉書「高雄小港區的大小事」社團）

高雄小港板信銀行遭搶，警方3分鐘內抵達現場，迅速制伏歹徒。（照片來源：高雄市政府警察局臉書）

高雄小港板信銀遭搶 警迅速到場逮捕（高雄市警察局提供）

高雄市驚傳銀行搶案！位於小港區二苓路板信銀行今（4日）中午12時29分許傳出搶案，一名歹徒持槍走進銀行內行搶，大批警力於3分鐘內迅速趕到現場，將該名黃姓匪徒（66年次）制伏，目前已帶往警局調查中，確切歹徒身份、是否有共犯、犯案動機、犯案過程正在調查釐清中。

(中時新聞網)