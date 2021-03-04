行政院因資安問題未解，在1月宣布暫緩推動數位身分證，但台灣人權促進會今指控，內政部在去年底公告的「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建制管理辦法」，卻仍將在本周五送入立法院進行「備查」，形同是讓數位身分證悄悄闖關，違背政院暫緩的決策，呼籲將該管理辦法撤回或直接廢除。

對於質疑，內政部稍早發佈新聞稿解釋，該管理辦法是「行政院指示立專法之前」所發布，目前尚未訂定施行日期，修正條文也沒有生效，內政部將待專法完成立法後再配合檢討修正。民進黨立院黨團書記長羅致政也強調，既然政院已暫緩，該辦法自然不會送備查。

行政院長蘇貞昌在今年1月底，聽取內政部「數位身分識別證New eID換發檢討評估」後，拍板暫緩換發數位身分證；背後原因，則包括駭客攻擊頻仍、憂心中國滲透」。內政部長徐國勇表示，專法制定將由內政部擔任幕僚單位，並由政務委員羅秉成統籌，沒有時間表，專法完成前，紙本身分證繼續使用。

儘管政院已暫緩實施數位身分證，但台灣人權促進會數位人權專員周冠汝指出，行政院明明已宣布暫緩，但內政部在去年12月公告的「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建制管理辦法」，不僅尚未廢止，甚至將於明天立法院會進行備查、生效的程序。

周冠汝進一步指出，內政部既然也表示將針對數位身分證制定專法，在此之前，相關的辦法、行政命令，都不應該提前通過；尤其，一旦通過的辦法，在未來與專法有所牴觸時，勢必將衍生更多問題。因此，台權會主張，內政部應主動廢止該項管理辦否；若做不到，立法院則有責任將「備查」改「審查」，送入內政委員會進行實質審查。

開放文化基金會秘書李欣穎則表示，現行《戶籍法》並未授權數位身分證上路，而行政院也承諾要訂定專法，因此，內政部提前把「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建制管理辦法」送立院備查，明顯是不負責任也不想動腦筋。

民間司法改革基金會主任蕭逸民則向政院提出質疑，他表示，數位身分證政策到底是行政院說了算，還是內政部說了算？現在看來是政院的決議，無法約束內政部，這是上令無法下達，還是有何檯面下的角力？他也認為，送立院備查的管理辦法，至少應從備查轉審查，才能透過立法權監督行政權。

蕭逸民提到，該管理辦法一旦通過備查，對於身分證相片建檔後，能不能用作虹膜辨識、人臉辨識其實都沒寫清楚，存有模糊空間，屆時民眾恐會陷入資料被人利用的狀況。

(中時 )