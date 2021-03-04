台南市東區平實營區重劃區近年地價高漲，被稱「台南信義區」，卻傳出要作500攤大型夜市，台南市經發局市場管理處稱尚未核准，台南市藍營議員4日指土地已畫設攤位格線，質疑背後有龐大利益。業者表示，5000坪土地是向國防部取得並已完成點交，並無違法。

平實營區重劃區規劃有捷運、客運轉運站經過，是台南市未來重要交通樞紐，全區房地產價格熱絡，近日傳出有夜市業者向國防部標租近5000坪土地，預計招收500個攤位，要作「大旺夜市」。

國民黨台南市議會黨團書記長李中岑，與黨籍議員王家貞、洪玉鳳、蔡育輝、盧崑福、蔡淑惠、李鎮國4日召開「沒有台南信義區，只有台南亂區」說明會，台南市經發局市場管理處宣稱尚未核准業者申請。

藍營議員指業者「大軍未到，糧草先行」，在市府未核准執照下，業者已在地上畫格線，急著招商，據聞攤位一格收4000元，一次需繳半年，質疑攤商保障何在？控牽涉背後龐大利益。

國民黨台南市議員表示，市府應該對平實營區有充分規畫，不希望台南信義區未來變成台南夜市區，讓夜市造成交通錯亂，影響居民生活品質。

市場管理處長陳豪吉表示，業者的申請案目前還在行政審查，尚未核准，若業者自稱市府已核准且收錢，恐有詐欺觸法之嫌。

台南市都發局表示，平實營區只要符合土地使用分區管制，商業行為並無違法。

業者澄清，團隊已向國防部取得土地且完成點交，地上只有畫線，沒有建築物，也未向攤商收錢，強調沒有違法。

(中時 )