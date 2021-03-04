彰化縣長王惠美3日出席活動記者會表示，竹塘一年四季都相當適合遊玩，除了木棉花道、雙色稻田，還有全台最大的九龍大榕公，3月13日歡迎全國鄉親，一起到竹塘悠遊農村，體驗最單純的農村饗宴。（吳建輝攝）

當地的木棉花道，原本是農民為乘涼而種，如今成了美景，變成許多網美卡打聖地。（吳建輝攝）

由竹塘鄉公所主辦的「2021竹塘鄉水神傳說木棉花季」將在13日登場，活動當天除有歡樂路跑、浴衣賞花、還有YOYO－Kiwi姊姊帶動跳，彰化縣長王惠美3日出席活動記者會表示，竹塘一年四季都相當適合遊玩，除了木棉花道、雙色稻田，還有全台最大的九龍大榕公，3月13日歡迎全國鄉親，一起到竹塘悠遊農村，體驗最單純的農村饗宴。

彰化縣長王惠美說，蔡鄉長就任後，竹塘鄉的改變大家都看得見，這次木棉花道結合竹塘多個特色景點，像是擁有3000多平方公尺以上樹冠的大榕樹，被當地人視為神樹，也相當值得全國鄉親前來觀看，一起漫步在浪漫的木棉花道，認識竹塘特有的傳奇故事。

竹塘鄉長蔡碩任解釋，竹塘鄉會有「水神傳說」，是因為木棉花道附近有水神樹公廟，相傳過去濁水溪時常氾濫，但神奇的是再大的洪水，都沖不走位在河川地的水神樹公廟因此成為當地居民信仰之一，此次活動特別搭配水神傳說，讓木棉花道更增添許多神秘感。

蔡碩任說，活動當天還有豐富的農村小農事及，打卡送好禮，還有民眾最愛的抽獎活動，有Switch、電動筋膜槍、腳踏車等多項豐富摸彩禮品，凡報名路跑的民眾還有完賽餐點，搭配竹塘三白，白米、白蛋、白洋菇等在地食材，活動精采可期，邀請全國鄉親一起到竹塘賞美景、吃美食。

(中時 )